Seisukoht | Uusaastasoov: vähem kurjust!

Elu näitab, et aasta alguse innukus kipub õige kähku raugema ja lubadused ununema, seepärast on küsitav, kas on üldse mõtet sedasorti sihtide seadmisele aastavahetusel aega raisata – võib ju kõige uue ja vajalikuga algust teha kohe, kui mõte pähe tuleb.

Üks lubadus siiski on, mille mu meelest võiks igaüks meist endale anda. Sedagi võiks teha otsekohe, ootamata uusaastaööd, taliharja- või luuvalupäeva: tänasest on nii, et kui märkan kedagi, kes väärib millegi eest head sõna, olgu see põhjus kui pisike tahes, ütlen talle seda kohe.