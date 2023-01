TOP | Suurmehe lahkumine

Tarbijahinnaindeks tõusis 2022. aastal 19,4%. Viimased kümme aastat allpool 5% olnud indeks kerkis mullu pea püstloodis. Kohati vist tõsteti hindu seepärast, et lihtsalt tõsta. Mis sundis teisigi omakorda neid kergitama ja see andis põhjuse seda jälle teha. Energiahindade tõus oli muidugi meeletu. Ehk on nüüd hinnad paigas ja saaks jätkata vanaviisi ehk nagu tunamullu?