ELU VIIMANE SALUUT: venelased veeretavad süüd Makijivka veresauna eest nii surnute kui ka üksteise kaela

Vene rahvuslastest ja sõjaõhutajatest blogijad on toimunu pärast marus. „Kellele tuli pähe mõte panna nii suurel hulgal inimesi ühte hoonesse, kui isegi lollakas saab aru, et mürsutabamuse korral on tulemuseks palju surnuid ja haavatuid?“ küsib sõnumirakenduses Telegram rohkem kui 700 000 järgijaga Vene sõjablogija Archangel Spetsnaz Z.