SÕJAKOKKUVÕTE | Putini „jõulurahu“ saatis õhusireenide undamine

Venemaa kuulutas välja ühepoolse 36tunnise relvarahu. Ukrainlased näitemängu hetkekski uskuma ei jäänud. Lisaks: paljud ukrainlased ei tähistanudki enam jõule jaanuaris, vaid 25. detsembril, nagu suurem osa läänemaailmast. Kiievis kõlasid Putini „relvarahu“ puhul õhuhäiresireenid. Tõenäoliselt olid põhjuseks Valgevenest õhku tõusnud Vene sõjalennukid. Paljud vaatlejad usuvad, et „relvarahu“ eesmärk oli lihtsalt võimaldada Vene sõduritel puhata. „Mulle tundub huvitav, et ta [Putin] oli valmis pommitama haiglaid, lasteaedu ja kirikuid 25. detsembril ja uusaastal,“ märkis USA president Joe Biden. „Ma arvan, et ta üritab hapnikku leida.“ Ukraina asepeaminister Irõna Vereštšuk hoiatas, et okupeeritud alade inimesed ei läheks õigeusu püha ajal kirikusse. Venemaa võib nende pihta rünnakuid korraldada.