Korruptsioonikahtlus Elvas: rutiinne protseduur tõi vallajuhtidele kaela kriminaaluurimise

„See ääretult näotu situatsioon, et meie viieliikmelises vallavalitsuses on ametis kaks poliitilist juhti, kelle tegevuse suhtes on algatatud kriminaaluurimine,“ lajatab Elva volikogu liige Juhani Jaeger. Ta ei mõista, kuidas oli võimalik, et vallavalitsus eraldas toetusi spordiklubidele, mille juhatustes figureerivad vallavalitsuse liikmed ise.