PIINLIK! USA vabariiklased ei suutnud 11 korda järjest spiikrit valida

McCarthy kuulub vabariiklaste parteisse, millal on kojas väike enamus. Ent 20 tema parteikaaslast ei soovi teda spiikri kohal näha. Põhjustest oli juttu eilegi, ent lühidalt öeldes hakkas neile vastu see, et McCarthy tunnistas (pärast algset puiklemist) 2020. aasta valimistulemusi ning pole nende sõnul küllaldaselt värske veri. Kui tema vastaseid võiks nimetada ka trumpistideks (või trumperiteks), siis tegelikult on eelmine president välja öelnud, et pandagu McCarthy ikka pukki ära. Nood ei taha aga sellest endiselt midagi kuulda.Enamik neist on ka Ukraina vastased.