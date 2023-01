VALEVORSTIST RAHVASAADIK: häälte nimel end Ukrainast põgenenud juutide järeltulijaks valetanud George Santose kogu elu on üks suur pettus

Tänavuste vahevalimiste järel pääses esimest korda USA Kongressi 34aastane New Yorgi poliitik George Santos. Mõnes mõttes tegi ta ka ajalugu, sest on esimene avalikult homoseksuaalne vabariiklasest kongresmen. Ent tegemist on ka mehega, kelle kogu elu tundub olevat üks suur pettus. Näiteks on Santos valetanud, et tema ema hukkus 9/11 terrorirünnakus ning vanavanemad on holokausti eest Brasiiliasse põgenenud Ukraina juudid. Ja see on vaid jäämäe tipp.