GALERII | Eestisse saabus sõjamasin, mis on nii võimas, et jooksutab Vene armee juhtme täiesti kokku

HIMARS on üks müstiline relv. Ukrainasse saadeti neid 20 tükki. Ometi – kui uskuda Venemaa allikaid – on neid seal hävitatud juba 35. Paistab, et ka Eestisse tuleks neid saata vaid paar tükki. Edasi suudavad HIMARSid juba ise omavahel paljuneda ja uusi HIMARSe toota!