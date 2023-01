Urmas Hännile | Maha ja kuuskümmend - kord peab olema!

Kesisevõitu osavõtt rahvahääletustest on Maarjamaalgi ärgitanud teadmamehi aeg-ajalt lorama valimas käimise muutmisest kohustuslikuks. Liiati polevat taolise sunduse kehtestamises miskit uut, sest paarikümnes riigis on osalemine demokraatia pidupäeval juba sunniviisiline – Belgias vaata et varsti juba kakssada aastat.