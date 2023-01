GRAAFIKUD | ETTEVAATUST, VOLKSWAGEN JA KESKEALINE MEES! Kes teevad enim avariisid? Millise traagilise õnnetuse hind oli 1,9 miljonit?

Statistika puhul tuleb alati vaadata numbrite taha, et saada terviklikumat pilti. Nii ongi politsei välja toonud, et ühelt poolt sai mullu liiklusõnnetustes vigastada 148 inimest rohkem (võrreldes 2021. aastaga), kuid sealjuures annavad tooni kergliikurid ehk rahvakeeli tõuksid. Just nendega sõites sai möödunud aastal viga 360 inimest ning hukkus üks laps. See 13aastane poiss kukkus suvel isikliku elektritõukerattaga, mille kiirus võis õnnetuse hetkel olla nii 45 km/h. Kiivrit ta ei kandnud.