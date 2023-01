President Karis kuulutas perehüvitiste seaduse välja: poliitiliste valikute põhjendamine aitaks vähendada ebaõigluse tunnet

„Kuulutan seaduse välja, sest riigikogu kõrvaldas sätte, mis tekitas vastuolu põhiseadusega. Ent meenutan, et Eesti Vabariik on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele. Praegu rõhutan eriliselt sõna õiglus. Mina, kes ma olen koos abikaasaga üles kasvatanud kolm last, näen ebaõiglust ühe ja kahe lapsega perede nii erinevas toetamises, nagu see on sätestatud kehtima hakkavas perehüvitiste seaduses. Ebaõigluse tunnet kogevad ka paljud lapsevanemad, kes peavad Eesti põhiseaduses märgitud erilist hoolt paljulapseliste perede üle vajalikuks, kuid ei mõista, miks ei saa sarnasemalt kohelda peresid, kus kasvab vähem lapsi.