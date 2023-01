Juhtkiri | Kus on nende valimiste peateema?

Kui aga kogu ühiskonnale korda minev peateema puudub, siis kas oligi õigus tookordsel peaministril Taavi Rõivasel, kui ta juba 2015.aastal nentis, et Eesti on jõudnud peenhäälestuse ajajärku. Tollal sellise ootamatu mõttearendusega sattus ka küll naerualuseks, kuid hilisem Eesti elu justnagu kinnitaks tema öeldut. Kui ühiskonnal pole ühtegi teemat, mille üle isegi enne valimisi tuliselt vaielda, siis järelikult ongi riik sedavõrd valmis, et võib piirduda vaid kosmeetiliste parandustega.

Tegelik elu siiski nii lihtne ei ole, mida on tõestanud nii möödunud aasta suurinflatsioon kui ka energiakriis. Ometi pole kumbki neist ärgitanud suuri diskussioone, kuidas energianappusest pääseda või elukalliduse tõusule päitsed pähe panna. Elektri ja gaasi kokkuhoid on küll vajalik, kuid kuskil tuleb piir ette, mis hakkab takistama majanduse arengut. Rahvas võib küll nädala kamina paistel istuda nagu viimatise elektrikatkestuse aegu Saaremaal, kuid ükski suurtootja sellise varustuskindluse ja energiahindade juures siiamaile ei kipu. Elukalliduse kompenseerimiseks võib riik küll toasooja osaliselt kinni maksta, aga kui see nii jääbki, siis mille poolest erineb see majandusmudel paljukirutud NLiidust?