SÕJAKOKKUVÕTE | Kremli Trooja hobune?

Neljapäeval teatas Ukraina, et eelnenud ööpäeva jooksul saadeti teise ilma sõdima tervelt 810 Vene sõjaväelast – see on sõja jooksul seni üks kõrgemaid päevaseid tulemusi. Ukraina relvajõudude kindralstaabi sõnul sai see võimalikuks tänu kaitsjate täpsusele ja teadmisele, kus vastase jõud suuremas mahus kogunevad.

Vene õigeusu kiriku juht patriarh Kirill (pildil) kutsus üles sõlmima Ukrainas õigeusu jõulude tähistamiseks ajutist relvarahu 6. jaanuaril kella 12 kuni 7. jaanuarini kella 24. Neljapäeva õhtul väitis Kreml, et see on neil plaanis ning kutsus ka ukrainlasi üles relvarahu kuulutama.