Uurimus: lutsuviskamiseks polegi parim lame kivi!

Ehkki lutsuviskespetsid loodavad õhukeste ja lamedate kivide peale, selgus teadustööst, et raskemate, kartulikujuliste kividega annab saavutada dramaatilisemaid tulemusi: need hüppavad kõrgemale õhku. „Proovige mõnd imelikku kivi ja vaadake, mis juhtub,“ ütles Bristoli Ülikooli rakendusmatemaatik dr Ryan Palmer. „Proovige visata kartulikujulist kivi. Raskemate kividega võib nalja saada,“ vahendab Briti leht The Guardian.