VIDEO | Akkermann: pensionimaksete peatamine läks maksumaksjale ikka väga kalliks

Eesti vaates peab see aasta olema Ukraina võidu aasta,„ rõhutas välisminister Urmas Reinsalu. “Eesti rakendab koostöös liitlastega kõiki enda käsutuses olevaid diplomaatilisi võimalusi selle saavutamiseks."

Eelmise aasta detsembri alguses leppisid G7 riigid ja ka Euroopa Liidu riigid nafta hinnalaes. Eesti ja Poola ettepanekul hakatakse seda hinnalage regulaarselt üle vaatama.

„Järgmisel nädalal jõuab see periood kätte. Me näeme, et see hinnalagi on töötanud ja pole ülemaailmet kütusekriisi esile kutsunud. Järelikult on mõistlik taotleda hinnalae 60 dollarit barreli kohta alandamist, kuna Venemaa toornafta tegelik hind on praegu madalam. Järelikult, kui soovime Venemaale survet avaldada, peab see hinnalagi olema turuhinnast madalam,“ seletas Reinsalu.

Reinsalu ütles ka, et lääneriigid peavad leidma võimaluse külmutatud Vene varade kasutamiseks Ukraina toetamiseks.

„Kui vaatame proportsioone, siis proportsioonides on selgelt näha seda, et kogu läänemaailma antud abi on väiksem kui see vara, mis on külmutatud lääneriikide poolt. See oleks oluline mängumuutja, kui meil õnnestuks see õiguslik lahendus leida. Eesti panustab ka siin rahvusliku lahenduse leidmisel, et selle läbi survestada teisi lääneriike samasuguseid otsuseid langetama,“ rääkis Reinsalu.

Värskelt on laekunud informatsioon, et Euroopa Liidu kriisihalduse komisjon on andnud liikmesriikidele soovituse hakata kehtestama Hiinast tulijatele testinõudeid.