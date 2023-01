OTSE | Reinsalu: Eesti vaates peab see aasta olema Ukraina võidu aasta

„Järgmisel nädalal jõuab see periood kätte. Me näeme, et see hinnalagi on töötanud ja pole ülemaailmet kütusekriisi esile kutsunud. Järelikult on mõistlik taotleda hinnalae 60 dollarit barreli kohta alandamist, kuna Venemaa toornafta tegelik hind on praegu madalam. Järelikult, kui soovime Venemaale survet avaldada, peab see hinnalagi olema turuhinnast madalam,“ seletas Reinsalu.