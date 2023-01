OTSEBLOGI | Vene väed sõltuvad suuresti Iraani droonidest. Kiiev on pettunud, et Lääs pole saatnud tanke

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi tänas hilisõhtuses pöördumises lääneriike abi eest, ent oli pettunud, et neile pole saadetud tanke. „Pole ratsionaalset põhjust, miks Ukrainat pole varustatud Lääne tankidega,“ sõnas Zelenskõi. Teatavasti on näiteks Prantsusmaa ja Austraalia toetanud Ukrainat soomusmasinatega, ent raskerelvastatud tanke seni laekunud pole. USA teatas, et arutatakse võimalust saata Ukrainasse Bradley lahingumasinaid, mis on varustatud ka tugeva kahuriga. Selliseid soomukeid on USA armee kasutanud lahinguväljadel juba 1980ndatest saati. Ent Kiiev sooviks ilmselt enamat – korduvalt on Washingtonilt palutud tugevaid Abrams tanke.