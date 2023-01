Prokurör vaidlustas Kajar Lemberi õigeks mõistmise ringkonnakohtus

Prokuratuur süüdistas Kajar Lemberit selles, et ta võttis vastu varalise soodustuse vastutasuna ametiseisundi kasutamise eest ehk sai tasuta juukselõikuse ja tänu sellele kiirendas Kalevi tänava elumaja trepi ehitust. Trepi ehitamise asja ajas ja juukseid lõikas sama maja esimesel korrusel asuva juuksuritöökoja omanik. Kogu lugu tuli välja tänu sellele, et prokuratuur laskis Lemberit üheksa kuud jälitada ja pealt kuulata. Tartu maakohus mõistis ta selles süüdistuses õigeks. Veel süüdistas prokuratuur Lemberit, et abilinnapeana osales ta otsuste langetamises, kus tal olid mängus isiklikud huvid. Jutt käis Raadi linnaosas asuvast kinnistust Roosi tänaval, kus Tartu linn laskis lammutada lagunenud hooned. Selle otsuse tegemisel osales ka Lember. Kohtuotsuse järgi ei rikkunud Lember linnavalitsuse liikmena korruptsiooniseaduses sätestatud toimingupiirangut. Lemberi kaitsja, vandeadvokaat Margo Lemetti sõnul jätkab prokuratuur vaidlust. Neljapäeval, 29. detsembril on esitatud apellatsioonkaebus.