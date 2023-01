Paides tegutseb agressioonisümboli sarisodija: ta kriibib autodele Z- tähte

Kesk-Eesti politseijaoskonna patrullijuhi Alar Smirnovi sõnul on politsei juhtumitega kursis ja alustanud sodija kindlaks tegemiseks väärteomenetlust. Häirekeskusele on viimase nädala jooksul sodimisest teatatud kahel korral. 28. detsembril kella 15.30 ajal teatati, et Paides Rüütli tänaval on Opeli juhipoolsele uksele ja tagumisele luugile soditud musta viltpliiatsiga Z-täht. 30. detsembri hilisõhtul saime teate, et samal tänaval on veel kolmele sõidukile soditud Z-täht, teatas Smirnov Õhtulehele. Politseipatrull käis mõlemal korral kohal, suhtles teatajaga, fikseeris olukorra ja tegi autodest fotod. Politsei palub kõigil, kellel on viimase nädala jooksul Paides Rüütli tänava kandis kahtlast liikumist ja tegevust näinud, anda sellest teada telefonil 384 9907.