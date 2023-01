Herem: Eestil tuleb olla valmis Venemaa agressiooniks meie, meie liitlaste ja meie väärtuste vastu

„Me ootame täna kõik Ukraina ja Venemaa sõja lõppu. Üldlevinud arusaam on, et selle sõja lõpetamiseks peab Vene Föderatsioon (VF) oma väed Ukraina territooriumilt välja viima. Sealhulgas Ida-Ukrainast ja Krimmist. Seda tahame ja loodame me kõik. Kujutame ette, et nii juhtubki. Milliseks kujuneb aga meie olukord siis? On mõned asjaolud, mis ei võimalda näha tulevikku liiga positiivses perspektiivis. Jätame esialgu kõrvale stsenaariumi, kus füüsiliselt on väed Ukraina territooriumilt küll lahkunud, kuid võimekus pommitada distantsilt on Venemaal ikka veel alles. Kujutame ette, et sõda vähemasti „külmub“ mingiks ajaks 2014. aasta riigipiiridel.

Esiteks on VF ametlikult ja avalikult kuulutanud suure osa Ukrainast oma territooriumiks. Ükskõik kui vale ei ole see rahvusvahelise õiguse järgi, VF on seda deklareerinud korduvalt ja avalikult: „See on Venemaa osa ja seda kavatseme me kaitsta kui vaja“. On raske ette kujutada, millise ettekäände toob VF sõjategevuse lõpetamisele olukorras, kus ta neid territooriume enam ei kontrolli. Kuidas selgitaks „võimas Venemaa“ sellist käitumist oma rahvale ja kuidas demonstreerib seda Läänele – oma konkurendile? Kui VF nendest nõudmistest ei loobu, ja täna on see vähe usutav, siis luuakse rahu väga nõrgale pinnale.Teiseks on sõja käigus muutunud sõja põhjendus. Seda nii Venemaa juhtkonnas, meedias kui ka ühiskonnas. Kui algselt sooviti „ohtlik Ukraina“ denatsifitseerida ja demilitariseerida ning see olipeamiselt seotud Ukraina valitsusega Kiievis, siis täna selliseid väljendeid eriti enam ei kasutata. Aina rohkem kuuleme NATO või ELi satanistidest ja pedofiilidest, kelle vastu Venemaa sõdib. Sõda on aina rohkem muutunud „Pühaks Sõjaks“, võitluseks Venemaa kultuurile ja väärtustele täiesti vastuvõetamatu ning ohtliku nähtuse vastu. Kuidas selgitab Venemaa juhtkond territooriumi kaotustja oma väärtuste allajäämist?

Kolmandaks on muutunud suhtumine ukrainlaste kui rahva vastu. Alates suvekuudest on Venemaa meedias aina rohkem hakatud naeruvääristama Ukraina rahva (mitte valitsuse) kannatusi. Nii näiteks lubavad poliitikud Venemaa riigitelevisioonis Kiievi lastele saata jõuludeks raketi. Jutusaates on soovitatud Ukraina eakamatel naistel aga maksta oma kirsturahaga enda vägistamise eest. Olukorras, kus miljonid Ukraina elanikud on elektrita, naerdakse uudistes selle üle, et ukrainlased ei oska kasutada generaatoreid või gaasipliiti, põhjustades seeläbi tulekahjusid. Muigel suuga räägitakse Ukraina „tapjageneraatoritest“. Telesaadetes kõlavad ettepanekud purustada tsiviiltaristu, sest see sunnib ukraina elanikud (!) alistuma. Vastasel juhul upuvad nad oma rooja sisse või surevad sellest põhjustatud epideemiasse. Ühes telesaates on öeldud avalikult, et kui vaja, siis tuleb tappa terve generatsioon ukrainlasi, kas või miljoneid, et ukrainlased kunagi jälle mittevaenulikult Venemaasse suhtuksid. Sammhaaval luuakse emotsionaalne õigustus genotsiidile. Kuid samas kujutatakseukrainlasi kui naeruväärset massi, kelle vastu tegelikult saaks Venemaa iga kell.

On veel neljastki, alles kasvav hoiakute areng, mis võib aastakümneteks jääda viha ja vaenu ülal hoidma. Kümned tuhanded hukkunud Venemaa kodanikud on kaotanud elu ukrainlaste käe läbi ja lääne toetuse pärast. See puudutab aga miljoneid pereliikmeid ja sõpru, kelle arusaamade järgi onnendes kaotustes süüdi Venemaa vaenlased – Ukraina ja teda toetanud lääne riigid. Veel rohkem venemaalasi on kaotanud oma tervise. Vigastatud sõjamehed hakkavad edaspidi kujundamatänavapilti ning meenutama (kaotatud) sõda. Grotesksel moel ilmneb siin ka mobilisatsiooni kaasnev tulemus – ühiskond on kaasatud vihkamisse.

Selle kõige taustal tuleb rõhutada, et Venemaal kritiseeritakse täna siiski kindralite ja ametnikke lolle otsuseid, mitte valitsuse viga sõja eskaleerimisel 24. veebruaril. Ka Venemaalt põgenenud inimestehulgas on palju neid, kes ei olnud nõus sõtta minema, kuid ei ole tingimata vastu Venemaa valitsuse otsustele käituda riigina nii, nagu see käitub. Putini külvatud vaen on leidnud viljaka pinnase.Loodame, et see nii ei ole, kuid hetkel see küll teisiti ei paista.

Kujutame nüüd uuesti ette olukorda, kus meie jaoks on Vene Föderatsiooni väed Ukraina territooriumilt lahkunud. Venemaa(laste) arvates on nad aga lahkunud Venemaale kuuluvaltterritooriumilt. Lahkunud, sest naeruväärsed ja Lääne allakäivaid väärtusi esindavad ukrainlased, abistatuna Lääne vahenditega, on „võimsa Venemaa“ sealt välja löönud. Sellega kaasnevakstulemuseks on suhteliselt suur majanduslangus, eraldatus, sõjas elu kaotanute lähedaste viha ja tänavatel kaotust meenutavad sõjainvaliidid ning Venemaaks kuulutatud territooriumil valitsev Kiiev.

Pole vaja fantaseerida, mis võiks olla Venemaale ajendiks kuskil ja kunagi oma sõjalise võimsuse näitamiseks ning revanši võtmiseks. Kolme Balti riigi pingutused Ukraina toetamisel on ju kõigileteada. Ka Poola, Ühendkunigriigi, USA pingutused, aga nemad on suured. Loomulikult kasutab Venemaa sellise häbi hägustamiseks ja ka uute tingimuste loomiseks mittesõjalisi vahendeid. Sõja mõjud ulatuvad meilegi – vähemalt osaliselt on sõda põhjustanud hinnatõusud, majanduslanguse, energiakriisi. Meile on jõudnud Ukraina sõjapõgenikud, kellele pakutavad hüved võiksid ju olla meie enda elutaseme tõstmiseks. Vaikselt levib arvamus, et olgu seepealegi kõik Venemaa põhjustatud, teised, rikkamad riigid, ei ole võtnud endale sellist koormat nagu meie. Mõne arvates oleme me sõjaliselt toetanud Ukrainat rohkem kui võiksime ning oleme sellega vähendanud oma kaitsevõimet võimaliku agressiooni korral. Kõik need seisukohad ei ole tõenäoliselt otseselt Venemaa korraldatud infooperatsioon. Kuid need efektid on kindlasti hübriidsõja osad mida Venemaa saab ära kasutada. Tõenäoliselt on need ka sotsiaalpsühholoogiliselt paratamatud ja ehk loomulikud protsessid sellise sõjalise konflikti korral. Kuid kindlasti ei ole need meile kasulikud, sest sellises olukorras kiputakse enda seisukohti tarmukamalt kaitsma ja teise poole omi agressiivselt ründama. Kaine mõtlemine aga kannatab. Ohule tegelik valmistumine kannatab. Kainet mõtlemist on meil tuleviku perspektiiviks aga hädasti vaja. Nagu eespool kirjeldatud, kuidas ka ei lõppe Venemaa agressioon Ukraina vastu, agressiivsus, vaen ja kättemaksu vajadus ning veendumus enda võimsuses ja õiguses ei paista kaduvat mitte kuhugile.