Rail Baltic Estonia juht Anvar Salomets | Kümme aastat, kas kümme veel?

Kuigi elanike toetus uuele raudteele on suur, küsivad mõned endiselt, et miks seda raudteed üleüldse vaja on? Tulevikus pole raudteid arendamata võimalik jätkusuutlikku transporti tagada. Analüüsid näitavad, et kaupade ja inimeste vedamine raudteel on võrreldes maanteevedudega kuus korda energiaefektiivsem ja keskeltläbi üheksa korda väiksema CO2 emissiooniga. Samal ajal tuleb aru saada, et uute maanteedegi rajamine nõuab maavarasid ja ehitusmaterjale. Inimesed, kellele Eesti loodus ja elukeskkond päriselt korda lähevad, ei saa näha lahendust maanteede laiendamises – see lihtsalt pole seda.