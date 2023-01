Võnnu kalmistul käivad ettevalmistused Savisaare matusteks

Savisaare pinginaaber ja ajaloolane Aadu Must on mitmes intervjuus märkinud, et kõik Savisaare-nimelised pärinevad Vastse-Kuuste kandist, teistes paikades seda nime ei tarvitatud. Et Savisaarte perekonna rahula paikneb just Võnnu kalmistul, on samuti loomulik, sest Vastse-Kuustes kalmistut ei ole ja sealsed kadunukesed maeti kihelkonna kalmistule ehk Võnnusse.