VAATA SAVISAARE VALIMISREKLAAME LÄBI AEGADE! Kampaaniameister Pettai: „Mängisime välja liidri kuvandi!“

1992. aasta suvel astub verisulise reklaamiärimehe Olav Osolini uksest sisse Vilja Laanaru, hilisem Savisaar. „Need olid päris esimesed taasiseseisvumise järgsed riigikogu valimised üldse,“ meenutab Osolin. „Laanaru teatas, et on vaja valimisreklaami.“ Vähe mäletatakse, et Savisaar ei kandideerinud toona riigikokku Tallinnas ega Lasnamäel, vaid Järvamaal ja Lääne-Virumaal. Ta sai siis Rahvarinde esindajana alla 5000 hääle, Juhan Aare oli peaaegu kaks korda populaarsem.