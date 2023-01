SÕJAKOKKUVÕTE | Prigožin poseeris laipadega

Venemaa sõdurileskede ühendus nõuab Putinilt täielikku mobilisatsiooni ja riigipiiride sulgemist meessoost kodanikele. „Meie oleme need, kes ei peitnud mehi oma seelikute taha,“ teatas mittetulundusühing Venemaa Sõdurilesed Telegramis. Ent kui Ukraina portaali Gordon ajakirjanikud asja uurisid, ei leidnud nad, et sellise nimega MTÜd Venemaal registreeritud oleks. Abbas Galljamov, kes kunagi Putinile kõnesid kirjutas, sõnas, et kui Putin sellisel viisil, „leskede“ nõudmisel uut mobilisatsioonilainet populariseerida üritab, on see riskantne liigutus.

Ukraina kaitseluureagentuuri juht kindralmajor Kõrõlo Budanov ütles kolmapäeval ABC Newsile antud intervjuus, et tal on väga hea meel näha rünnakuid Venemaal, kuid ei vastanud küsimusele, kas Ukraina on sellistes löökides oma osa mänginud. Ukraina oli ja jääb sellel teemal kavalalt vaikseks. „Kas arvate, et neid [rünnakuid] tuleb veel?“ küsis reporter Budanovilt. „Ma arvan küll,“ vastas too. „Venemaal? Sügaval Venemaal?“ küsis reporter. „Üha sügavamal,“ kinnitas Budanov.