RÜNNAK PÄÄSTJATE VASTU: Berliini tuletõrjujaid ja politseinikke meelitati lõksu

Sellises mahus rünnak tuli päästetöötajatele täieliku šokina, sõnas Berliini tuletõrje esindaja Thomas Kirstein raadiokanalile RBB. Miks peaks keegi ründama inimesi, kelle tööks on teisi päästa, imestavad nad. Otseseid vastuseid esialgu justkui polegi. Sotsioloog Rafael Behr kommenteeris Deutsche Wellele, et kui politseinikud on igapäevatöös paraku harjunud sellega, et nende tegevusele vägivaldselt reageeritakse, siis tuletõrjujate puhul on selline asi harukordne.