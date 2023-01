EDGAR SAVISAARE ÜKSILDANE LÕPP: „Ühtedele on ta jumal, teistele saatan. Ükskõikseks ei jätnud ta kedagi.“

„Suure isiksuse üksildus on teistsugune,“ arvab Heimar Lenk, kes seisis Edgar Savisaare kõrval vankumatult lõpuni. Paljud tulid ja läksid, kuid tema jäi. Jäi ka Peeter Ernits, kes valib sõbra viimaseks jäänud aastatest hoolikalt sõnu, kuid ütleb siis otse välja: „Kohati oli ikka masendus. Kui ma mõtlen sellele, kuidas selline mees on nagu üksik hunt jäetud kusagile Hundisilmale… Oli ka neid hetki, kui ta õhtul hilja helistas ja palus, et Peeter, tule, ma olen täiesti üksi.“