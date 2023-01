See, et Eesti inimeste ostujõust on kadunud üle kümne protsendi, on põhjustatud eelkõige Euroopa ja maailma kõrgeimatest energiahindadest. Nüüd annab peredele ja majandusel lisapaugu EURIBORi kiire kasv. Kes on jaksanud võtta kodulaenu, peavad lisaks energiašokile sööma ära ka intressišoki ja see on ebaõiglane, paljude kodud võivad olla ohus.