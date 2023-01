ÕL VIDEO JA GALERII | Suurkuju Edgar Savisaarega jäeti jumalaga: „Sa olid juht, aga ka liider selle sõna kõige sügavamas tähenduses.“

Endine peaminister Tiit Vähi ütles Edgar Savisaare matusekõnes, et jääb ootama tuleviku ajaloolasi ja nende käsitlusi lahkunud suurkujust. „Sinu rolli on püütud pisendada või koguni maha vaikida, sinu rolli on püütud isegi ajaloost välja kirjutada,“ heitis Vähi ette. „Tulevastel aegadel, kui ajalugu kirjutavad ajaloolased, mitte sinu poliitilised oponendid, saab ka sinu roll õiglasema kajastuse.“