Ettevõtja ja sotsiaaldemokraat Lauri Paeveer | Pelgalt eelarvega kriise ei lahenda

Riigieelarve sai vastu võetud ning kuigi seal on palju olulist kaitsevõime tõstmisest õpetajate-päästjate-politseinike palgatõusu ja hoolekandereformini, lahendab eelarve olemasolevat kriisi, kuid ei panusta pikemas vaates arengusse. Eesti inimesed on raske tööga jõudnud kaugele, kuid täna oleme punktis, kus edasine areng eeldab täiesti uut lähenemist, et järgmise 20-30 aasta pärast oleksime jätkusuutliku loodusega ja rahvaga parim paik elamiseks.