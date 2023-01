VERINE LIIKLUSAASTA: avariides hukkus 50 inimest ja viga sai ligi 2000

„Kuigi vigastatute arv on 148 inimese võrra suurem, siis positiivse poole pealt saab välja tuua, et möödunud aastal hukkus Eesti teedel viis inimest vähem kui 2021. aastal,“ rääkis politseikolonelleitnant Sirle Loigo.

Liiklusõnnetuste ja vigastatute arvu kasv on tulnud kergliikurite osalusel toimunud õnnetustest. Möödunud aastal registreeriti politseis 352 liiklusõnnetust kergliikuritega, neis sai viga 360 inimest ning hukkus üks. „Paraku on politseini jõudnud numbrid tõukerattaõnnetustest ilmselt vaid jäämäe tipp,“ möönis Loigo. „Tõuksikultuur vajab kindlasti rohkem tähelepanu, et sarnaselt autodele muutuks ka kergliikurite puhul kihutamine ja joobes sõitmine taunitavaks.“

„Vaatamata sellele, et enamik Eesti autojuhte suudab liikluses käituda ohutult, siis on jätkuvalt probleemiks need, kes ei suuda hoiduda kihutamisest, ohtlikest manöövritest ja alkoholijoobes rooli istumisest. Lisaks ei pea need inimesed ise end ohtlikuks ja sageli ei peata neid ka karistused,“ rääkis Loigo.