Politsei tabas Pärnus jõulupühade ajal autost sularaha varastanud mehe

Teade sellisest vargusest jõudis politseini 26. detsembril, kui selgus, et sama päeva hommikul kella 9-10 vahel on Pärnus Laial tänaval spordiklubi riidekapist varastatud sõiduki Mercedes-Benz võtmed, sisenetud parklas seisnud autosse ning varastatud autost 2000 eurot sularaha ja dokumendid.

Pärnu politseijaoskonna uurija Lennart Pulk rääkis, et politsei tabas varguses kahtlustatava mehe Pärnu kesklinnast aasta eelviimase päeva, so 30. detsembri öösel. „Varguses kahtlustatava 21aastase mehe tabamisel oli meile suureks abiks spordiklubi, kellega koostöös tegime kindlaks mehe liikumise, sealhulgas selle, et ta sisenes spordiklubisse enda kliendikaardiga,“ sõnas Pulk. Politsei alustas mehe suhtes kriminaalmenetlust karistusseadustiku vargust käsitleva paragrahvi alusel.