„JÄRGMINE PEATUS“ | Rasedana reisiv Piret annab nõu: millega arvestada, mis dokumendid olgu kaasas ja kuhu minna

Piret tunnistab, et esimest last oodates olid nad mehega veidi naiivsed esmakordsed lapsevanemad, uskudes, et nende elu uue ilmakodaniku saabudes ei muutu. Nüüd teavad nad, et beebiootuse ajal reisides on vaja mõelda läbi nii enda kui laste turvalisus. Ometi kinnitab Piret, et rasedana on ka väga tore ja lõõgastav reisida.