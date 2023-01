VEERAND MILJONI UUDISE ANALÜÜS | Millised riigimehed pakkusid mullu enim kõneainet? Kes jäid täiesti nähtamatuks?

2022. aasta uudisvoost leiab nelja uudisteportaali – Õhtuleht, Delfi, ERR ja Postimees – peale kokku 248 131 artiklit. Õhtulehe kasutuses on kõigi nende pealkirjad, juhtlõigud ja märksõnad. Sealt sai teha päringuid, kui palju on ühte või teist poliitikut ees- ja perekonnanime pidi nimetatud. Õhtulehe analüüsis on luubi alla võetud valitsuse, riigikogu ja Euroopa Parlamendi liikmed ja erakondade esimehed.