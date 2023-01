Ka Eesti Päevaleht lõpetab esmaspäeviti paberil ilmumise

„16. jaanuarist 2023, mil Eesti Päevaleht lõpetab esmaspäevase ajalehe trükkimise, saab kindlasti Eesti ajakirjandusajaloo märgiline päev. Sest alates sellest päevast ei ilmu esmapäeval Eestis enam mitte ühtegi eestikeelset paberlehte. See sundvalik ei olnud kirjastajate vaba tahe, vaid hinnatõusude ja ametkondlike otsuste summa. Riigil oli hetki ja võimalusi, et hinnatõusude nii lühi- kui ka pikaajalisi mõjusid analüüsida, kuid millegipärast aidati kaasa, et Õhtulehe, Postimehe ja Eesti Päevalehe kokku u 65 000 tellijat ei saaks enam esmaspäeval paberlehte lugeda,“ kirjutavad Virkebau ja Soonvald. „Esmaspäeval, nagu igal teiselgi nädalapäeval, jääb Eesti Päevaleht veebis oma lugejate juurde uute ja oluliste lugudega.“