Tõrked haiglate vastuvõtus: kiirabid ootasid koos patsientidega mitmeid tunde EMO ukse taga

Läinud kolmapäeval oli kõige raskem olukord Ida-Tallinna Keskhaiglas, kus kella 17-19 haigeid vastu ei võetud ja kiirabiga haiglasse toodud pidid ootama ukse taga kiirabiautos ligi kaks tundi, rääkis kiirabi peaarst Raul Adlas. Kokku seisis seal järjekorras kuus kiirabibrigaadi, kes sellel ajal mõistagi ei saanud tööd teha oma teeninduspiirkonnas ja seal kiirabi vajaja pidi abi ootama kaua. Samal ajal umbes lõpetas ka Lääne-Tallinna Keskhaigla haigete vastuvõtu ja seal ootas kiirabi umbes kolm tundi, enne kui haigla jälle tööle hakkas, märkis Adlas. Eelmisel nädalal oli suur seisak aga Põhja-Eesti Regionaalhaiglas, kus korraga oli ootamas koguni 12 kiirabibrigaadi ja sellega oluline osa meie regioonist oli seetõttu ilma kiirabita. „Kui mõelda, et kiirabi kutsub inimene, kellel on valud, pearinglus, mingi trauma vms, siis selline ajaviitmine on ohtlik. Lisaks ei ole ju õues haigla ukse taga ei WC ega pesemise võimalust, kui oksendab või kõht lahti. Talvisel ajal patsiendi soojas hoidmiseks töötavad kõigi ootavate autode mootorid, kütusekulu arusaadavalt on suur,” kõneles Adlas. Tema sõnul on probleemiga kursis nii haiglate juhid kui tervishoiukorraldajad. EMO töö seiskumisel võib olla mitu põhjust. Üks on seal töötajate puudus, mis Adlase sõnul mingitel päevadel osakonna töö seiskab. Teine põhjus on haiglate tegevuse muutmine rahaliselt efektiivseks – nii ei ole piisavalt osakondades reservkohti ja personali EMO-st tulevate haigete jaoks. Kui palatis kohta ei ole, siis ei liigu patsient EMOst edasi ja hoiab kohta seal kinni. „Tervishoiu rahastamine praegu erakorralise haige ravi ei soosi. Võimalik ka, et perearstide töökorraldus suunab osa inimesi otse EMOsse pöörduma selle asemel, et abi saada tervisekeskuses.„

Lääne-Tallinna Keskhaigla juhatuse esimees dr Arkadi Popov sõnas, et on tavapärane nähtus, et igal aastal on just pühadejärgne aeg erakorralises meditsiinis kõige töisem: pärast pühi suureneb hüppeliselt EMO-sse pöördumiste arv, keskmisest rohkem on nii kiirabiga saabuvaid patsiente kui ka iseseisvalt pöördujaid. Suur koormus EMO-s toob paratamatult kaasa ootejärjekordade pikenemise. „Kui haigestunud inimene on arsti poole pöördumisega viivitanud, näiteks kui ta ei ole soovinud pühade ajal abi otsida, on ta pärast pühi EMO-sse jõudes sageli juba raskes seisundis, hulgitüsistustega. Sellised patsiendid vajavad EMO-s tõsist abi, oma aja võtavad ka haiglas tehtavad diagnostilised protseduurid ning kui patsient vajab hospitaliseerimist, võib ka vaba voodikoha leidmine võtta teatud aja. Kõik see pikendab EMO ootejärjekordi,” selgitas Popov. Tema sõnul töötab Lääne-Tallinna Keskhaigla erakorralise meditsiini keskus töötab ööpäevaringselt ja hoolimata pühadejärgselt suurenenud töökoormusest ei ole seal töö katkenud.

ITK erakorralise meditsiini keskuse juhataja kt Kristiina Mäemetsa sõnul oli 28. detsembril vahemikus kell 16-19 kiirabiga toodud patsientide hulk erakordselt suur (vastu võetud 11 kiirabi), lisaks sellele toimub pidevalt ka ise EMOsse pöörduvate patsientide vastuvõtt ja tervishoiuteenuse osutamine. Osakonnas olevad patsiendid vajavad uurimist ja ravi, raskes seisundis patsiendid vajavad seisundi stabiliseerimist – see kõik võtab aega, seetõttu vabad kohad ei teki minutite, vaid tundidega. „EMO-s viibimise aeg pikeneb samuti seetõttu, et kuna haiglas ei ole vaba voodikohta ning kohta peab ootama. Praegusel viirusterohkel perioodil vajavad paljud osakondadesse hospitaliseeritavad haiged isolatsiooni, et teisi patsiente mitte nakatada, neid kohti on vähe ja seetõttu haiglaravi vajavate patsientide liikumine osakondadesse võtab rohkem aega,„ rääkis ta. Seetõttu, et haiglaravi vajavaid patsiente oli palju, pididki kiirabi autod mõnevõrra kauem ootama. „Kindlasti on oluline, et tervisemurede korral, mida saab lahendada patsient, nad pöörduksid perearstide poole. Sellevõrra on EMO arstidel võimalus raskete patsientide kiirem käsitlemine ja haiglakohtadele suunamine.“