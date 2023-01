Juhtkiri | Suitsuandurit kontrollisid?

Päästeameti mullusest analüüsist saab teada, et toimiv suitsuandur oli 2021. aastal olemas vaid 22% kodudest, kus hukkunuga tulekahju aset leidis. 2020. aastal oli vastav osakaal 28%. See andur muutus Eestis kohustuslikuks 2009. aasta 1. juulil ja alates sellest on tulesurmade arv vähenenud. 2011. aastal hukkus tules 73 ja 2020. aastal 36 inimest.

2019. aastal tehtud uuring näitas, et 92% eluruumidest on suitsuandur paigaldatud ning 83% elanikest peab andurit väga oluliseks. On aga tekkinud uus mure – üha sagedamini leitakse tulekahjupaikadest eest selliseid suitsuandureid, mis pole töökorras.

Päästeameti ekspertide sõnul on andurite eluiga olenevalt tootjast ja hinnast kolm kuni kümme aastat ning seejärel nende töövõime väheneb või lausa kaob. Seega need, kes on enda koju suitsuanduri aastaid tagasi paigaldanud, peaksid nüüd üle kontrollima, kas selle peab välja vahetama. Selleks, et olla anduri töökorras olekus ikka kindel, tuleb see laest alla võtta ning kontrollida selle tagaküljel olevat infot. Seal on kirjas suitsuanduri eluiga. Kui seade on aegunud või kui selle tagaküljel pole aegumise aega kirjas, tuleb see kindlasti välja vahetada.

Moodsamad nutikad andurid aitavad õnnetust ennetada ka siis, kui inimesed on kodust eemal või ei kuule ohusignaali. Need edastavad häiresignaali päästjatele või saadavad pererahva nutiseadmetesse sõnumi. Targad andurid annavad sedagi teada, kui neil on aku tühi või mõni muu probleem.