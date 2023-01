Muuseumidest leiab vähe Savisaart: „Tema isikliku puudutusega asju meil ei olegi.“

„Ausalt öelda meil väga palju Edgar Savisaarega seotud esemeid ei ole. On üht-teist valimiste nänni ja plakateid, aga muid esemeid ei ole. Sellest on isegi kahju, sest kui me tegime näitust „Minu vabariik“, siis oli meil rubriik Savisaarest, aga meil ei õnnestunud temaga kuidagi kontakti saada. Siis oli ta juba Hundisilmal ega tõstnud toru ning tema isikliku puudutusega asju meil ei olegi,“ tunnistab Eesti ajaloomuuseumi teadusdirektor Krista Sarv.