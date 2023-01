SÕJAKOKKUVÕTE | Ukraina uurijad avastasid Harkivi oblastist 25 piinakambrit

Ukraina kaitseminister Oleksii Reznikov kirjutas ühismeedias, et Hersoni oblastis Berõslavis korraldasid taganevad Vene väed terroriakti, lastes õhku elektrijaama.

Tuli uudis järjekordse Vene vägede piinamiskambri leidmisest Lõuna-Ukrainas. Kambris lämmatati ohvreid kilekottidega, peksti neid ja nende peal kasutati elektrišokivahendeid, et saada infot vastupanuliikumise kohalike liikmete kohta. Kyiv Independent kirjutas, et samuti leidsid uurijad Harkivi oblasti vabastatud aladelt tervelt 25 piinamiskambrit. Oblasti politseijõudude ülem Volodõmõr Tõmoško kommenteeris, et neiski piinati tsiviilelanikest kinnipeetavaid elektriga ning murti nende sõrmi.