TABATUD! Nelja noore inimese arvatav mõrvar on kriminoloogiatudeng

Idaho ülikooli nelja tudengi jõhkrast pussitamisest on Õhtulehes varemgi juttu olnud. Nimelt elas Moscow linn nädalaid hirmus – inimestel soovitati liikuda rühmades ning vältida pimedaid kohti ja nurgataguseid. Nii kohalikud elanikud kui ka kolme neiu ja ühe noormehe vanemad olid politsei peale pahased: uurimine justkui käib, aga kus on tulemused?! Möödunud aasta viimasel päeval tuli viimaks uudis: vahi alla on võetud kahtlusalune, 28aastane noormees, kes õpib seda, kuidas kuritegusid varjata.