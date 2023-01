PEALINNA KUNNI MONUMENDID: mis on Edgar Savisaare pärandist säilinud? Mis prantsatas lähiajaloo prügikasti?

Taavi Aasa sõnul sai Savisaar 2007. aastal ise aru, et nüüd enam riigiaparaadi juurde pääseda ei õnnestu, ning see avaldas tema hilisemale karjäärile tugevat mõju: „Edgar pühendas end ikkagi täielikult Tallinnale ja tegi kõik selleks, et Tallinnas säiliks Keskerakonna võim.“

Pronksiöö järel kaotas Savisaar pea igasuguse lootuse Toompeal taas võimu maitsta. Toonased konkurendid nendivad, et säärane olukord kujunes sisuliselt orgaaniliselt ja kõik erakonnad jõudsid sellele järeldusele iseseisvalt. Omavahel Savisaare-boikotis kunagi kokku ei lepitud.

Küll nimetatakse seda Savisaare jaoks murranguliseks hetkeks. Et Savisaar kujundas oma seisukohti selle järgi, kui palju need hääli võiks tuua, teati juba varem. Pronksiööga seonduv läks tal aga metsa. Sel perioodil toimunud kohtumist Vene poliitiku Leonid Slutskiga ei andestanud konkurendid Savisaarele enam kunagi.

Samas näiteks 2013. aastal linnapeaks kandideerinud Eerik-Niiles Kross (toona IRL, nüüd RE) arvab, et tegelikult ei matnud Savisaar kunagi maha lootust taas riigipiruka juurde küündimisest: „Tallinna linnavalitsust ja linnakassat kasutas ta kõigepealt just sellel eesmärgil, kuigi lõpuks edutult.“