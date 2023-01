GALERII | Piduliku tseremooniaga ühendati mereväe ning politsei- ja piirivalveameti laevastikud

Vastloodud riigilaevastik koondab enda alla pea 300 paati ja laeva, hõlmates transpordiameti, politsei- ja piirivalveameti, päästeameti, keskkonnaameti ja AS Eesti Loots käsutuses olevaid aluseid. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi haldusalasse kuuluv uus asutus hakkab haldama ja arendama riigile kuuluvaid veesõidukeid. Järelevalve- ja korrakaitsefunktsioonid jäävad vastavate asutuste kohustusteks.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi meremajanduse asekantsler Kaupo Läänerand on varem öelnud, et riigilaevastikuga tekib kompetentsikeskus, kuhu koondatakse parimad laevade opereerimise ja haldamisega seotud tehnilised teadmised. „Ühtne juhtimine võimaldab senisest suuremat kuluefektiivsust laevastiku haldamisel, lisaks tagab see pikaajalise vaate veesõidukipargi arendamiseks ja hõlbustab ka uute tehnoloogiate, sh rohetehnoloogiate kasutuselevõtmist,“ lisas Läänerand.