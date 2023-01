Ene Pajula | Kui tagasi vaatad, näed ainult seal head,

laulis kord Vello Orumets. Küllap lugeja on juba märganud, et mammi peas kumiseb alailma mõni vana laul. Seekord siis selline, sest aastavahetus panebki möödunud aastale tagasi vaatama. Ega mammi saa salata, et kõigi nende jamade tagant, mida paar möödunud aastat meile kaasa tõid ja mis kõik tipnesid erakordselt julma sõjaga, on keeruline ainult head näha. Aga midagi ikka! Alustades sellest, et oleme olnud Ukraina ja ukrainlaste abistamises nii ühel meelel.