TULI TAPAB: viimati hukkus ühes kuus tulekahjudes nii palju inimesi 9 aastat tagasi

Suitsuandurid muutusid Eestis kohustuslikult juba 14 aastat tagasi ning rusikareegel on see, et kui sa oma praeguses kodus andurit vahetanud ei ole, siis on see ilmselt eluea ületanud. Päästeameti andmetel on suitsuandurite eluiga olenevalt tootjast ja hinnast 3–10 aastat ning G4Si andmetel tuleb inimestel kontrollides tihti ette, et nende andur on juba aastaid tagasi aegunud.