FOTOD | Uus aasta, sama jama: „Tal on need elektriradiaatorid, eks nendest tuli algas.“

Teade tulekahjust Põlvamaa Kärsa külas jõudis naabrite vahendusel häirekeskusesse teisipäeva öösel mõni minut enne kella kahte. Päästjate saabumise ajaks oli hoone katus ning vahelaed juba sisse kukkunud ning maja põles lausleekides. Põlva ja Räpina päästekomando ning Võnnu vabatahtlikud leidsid pärast leekide summutamist rusudest hukkunud, tõenäoliselt majaomanikust 64aastase mehe jäänused.

Rahulik naaber

Lihtsast maamajast on järele jäänud vaid söestunud palkseinad ja nukralt taeva poole sirutuv korsten. Päris elumaja kõrval seisva väikse sauna otsasein on samuti söestunud. Veidi eemal asetsev kõrvalhoone on tulest puutumata jäänud, kardinad kenasti ees.

„Ega ma ei oska tema kohta palju rääkida,“ sõnab Ljudmilla. „Sergei elas varem Tartus, tema vend pidavat praegugi seal elama. Mõni aasta tagasi tuli siia, ilmselt pensionipõlve pidama.“

Pikemalt naabrinaine jutustada ei taha, sest naabermaja põles nii suure leegiga, et kärsatas ära elektrikaabli postide otsas. Teisipäeva hommikupoolikult on elektrikud juba kohal ja mõõdavad vajalikku juppi kaablit, et põlenud koht ära vahetada.

„Näe, mul pole voolu ka,“ asjatab Ljudmilla. „Ma pean koera lühema keti otsa panema, mehed ei saa muidu juhet vahetada. See oli ikka päris hirmus, meie maja on lähedal ka, pidime pojaga vaatama, et meil siin midagi põlema ei läheks.“

Tänavune esimene tuleohver