FOTOD | Põlvamaal hukkus elumaja tulekahjus vanem mees

See oli 2023. aasta esimene tulesurm. Detsember kujunes tulesurmade poolest eelmise aasta kõige traagilisemaks kuuks, kus hukkus 13 inimest. Kokku hukkus eelmisel aastal 49 inimest, üle-eelmisel aastal oli tulesurmasid 39. Päästeamet juhib tungivalt tähelepanu, et tulekahju varaseks avastamiseks peab kodus olema korralikult lakke paigaldatud laetud patareiga suitsuandur. See aitab avastada tulekahju algfaasis ning annab võimaluse hoonest ohutult väljuda. Alates 2022. aastast kütteseadmetega hoonetes kohustuslik ka vingugaasi anduri olemasolu.