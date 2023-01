Eesti Energia uueks juhiks saab Andrus Durejko

Eesti Energia nõukogu esimees Anne Mere ütles, et Andrus Durejko eristus konkursil väga heade liidriomaduste ja suurettevõtte juhtimiskogemuse poolest, samuti on ta tugevuseks energeetikaalane haridus.

„Mul on väga hea meel, et Andrus Durejko liitub alates aprillist Eesti Energia meeskonnaga. Andrus on erakordselt kõrge analüütilise võimekusega, suudab ette näha ja hinnata võimalikke riske ning näha potentsiaali. Samas on Andrus meeskonnamängija, kes lähtub alati ühise tegutsemise põhimõttest, väärtustest ja aitab teistel oma potentsiaali realiseerida,“ ütles Mere.

Andrus Durejko on tänulik usalduse eest liituda Eesti Energia meeskonnaga kriisi ajal, mille sarnast ei ole Eestis ega Euroopas varem olnud.

„Minu eesmärk Eesti Energia juhatuse esimehena on jätkata ambitsioonika strateegia elluviimist ning juhtida ettevõte edukalt läbi kriisi ja eesootavate muutuste. On ilmselge, et energiasektorit ootavad ees suured muutused. Nendega toime tulemiseks on oluline võtta kasutusele uusi tehnoloogiaid, suurendada digitaliseerimise osakaalu, rajada uusi tootmisvõimsusi ja vähendada süsiniku jalajälge. See on väga suur väljakutse,“ kirjeldas Durejko.

Ta usub, et eelnev kogemus mobiilside sektori kiire muutumisprotsessi juhtimisest aitab muuta ka energiasektori tulevikulahenduste rakendamise nii Eesti Energia klientidele kui töötajatele võimalikult sujuvaks.

„Olen veendunud, et Ericssonist kaasa tulevad muudatuste juhtimise teadmised ja kogemused aitavad ka Eesti Energias väljakutsetega paremini toime tulla,“ sõnas Durejko.

Rahandusminister Annely Akkermann tunnustas nõukogu hea valiku eest ja märkis, et Eesti Energia üldkoosoleku esindajana on temal uuele juhile ootus, et ettevõte investeeriks jätkuvalt taastuvenergia tootmisvõimsuse kasvu ning muutuks järjest enam põlevkivielektritootjast süsinikneutraalseks energia- ja keemiatööstuseks. „Üheks peamiseks eesootavaks väljakutseks saab kindlasti olema küsimus, kuidas vähendada Eesti Energia CO₂ jalajälge ja leida tasakaal eri energialiikide vahel,“ ütles minister.