Transpordiamet soovitab liiklemist vältida: lumesadu on muutnud teeolud keeruliseks

Kesk-Eestist alates põhja poole on lumesadu väga intensiivne ja sadu jätkub. Tihedas sajus on nähtavus piiratud ja liiklustingimused halvad. Kõrvalmaanteedel võib esineda tuisuvaalusid ja teed on raskesti läbitavad. Sõidukiirused on ka põhimaanteedel raskete olude tõttu tavapärasest palju madalamad ning arvestada tuleb oluliselt suurema ajakuluga.