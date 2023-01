Politsei tegi välisministeeriumi kantslerile trahvi

Politsei- ja piirivalveamet on tuvastanud, et läinud aasta 24. oktoobril sõitis Tallinnas Rannamõisa tee 20a juures, kus lubatud suurim sõidukiirus on 70 kilomeetrit tunnis, Volkswagen Tiguan 77 km/h +/- 4 km/h, millega ületas lubatud sõidukiirust vähemalt 3 km/h. Väärtegu on kvalifitseeritud liiklusseaduse liiklusseaduse rikkumise järgi. Väärteomenetluse seadustiku alusel määrati Jonatan Vseviovile 15 euro suurune trahv. „Jonatan Vseviovi sõidukiga ületati kahetusväärselt tõesti kiirust ning trahviotsust ei vaidlustata,” teatas välisministeeriumi pressiesindaja Õhtulehele.

Läinud aasta suvel sattus politseiuurimise alla 26. augustist tööd Eesti suursaatkonna asejuhina Valgevene pealinnas Minskis alustama pidanud Indrek Tarand, kes tabati 24. augusti varahommikul oma sõiduauto roolist alkoholijoobes välisministeeriumi hoone juures. Juhtunu järel kirjutas Tarand lahkumisavalduse. Kuna Tarandil puudusid varasemad kriminaalkaristused ning ta kahetses oma tegu otsustas ringkonnaprokurör lõpetada kriminaalmenetluse oportuniteediga. Tarand on endine välisministeeriumi kantsler.