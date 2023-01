Juhtkiri | Lootusrikka aasta alates

Eelnevast lähtudes on põhjust vaadata ka alanud aastale positiivses võtmes. Sest on raske uskuda, et inflatsioon suudaks sel aastal seljatada eelmise aasta rekordnäitajaid. Energiaturulgi on torm näitamas vaibumise märke, sest gaasihind on maailmaturul juba langenud Venemaa agressiooni eelsele tasemele – märk sellest, et sanktsioonid töötavad. Samal ajal oleme LNG-terminali rajamisega kindlustanud end ootamatuste vastu ning pärast vahepealset kümnendi pikkust vaikelu on hakatud liigutama ka uute energiatootjate rajamise suunas. Riigikaitsekulude suureneminegi on paratamatus, mida tuleb maksta agressiivse Venemaa naabrina elades, kuid tuleme sellegagi toime.