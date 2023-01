SÕJAKOKKUVÕTE | Ukrainlaste uusaastasoov

„Ma tahan soovida meile vaid üht – võitu. See on peamine. Üks soov kõigile ukrainlastele,“ sõnas president Volodõmõr Zelenskõi oma uusaastatervituses. „Olgu see aasta tagasituleku-aasta. Meie rahva tagasituleku. Sõdurid – tagasi perede juurde. Vangid – tagasi koju. Immigrandid – tagasi Ukrainasse. Tagasi normaalsesse ellu. Toogu uus aasta seda kõike. Oleme valmis selle nimel võitlema. Sellepärast ongi igaüks meist siin. Mina olen siin, meie oleme siin, sina oled siin – me kõik oleme siin. Me kõik oleme Ukraina.“ Presidendi kantselei avaldas ka pildi, milles Zelenskõi seisab abikaasa Olena kõrval. Paar saab sõjatingimustes harva kokku ning nende asukohad on salastatud, välja arvatud juhtudel, kui Olena on välismaale reisinud ning hiljuti ka presidendi enda visiidil USAsse. Kas ta aastavahetusel ka oma lastega kohtus, pole teada.